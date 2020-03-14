Левин прибудет в Украину 16 марта, - СМИ

Алексей Левин Фото из открытых источников

Фигуранта дела Гандзюк экстрадируют в Украину на следующей неделе

В понедельник, 16 марта, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) доставят на территорию Украины. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники в Офисе генерального прокурора.

"Прилетает в понедельник. В течение 48 часов от его доставки украинский суд должен избрать ему меру пресечения", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, на этой неделе, 11 марта, апелляционный суд в болгарском городе Бургас подтвердил решение суда первой инстанции об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк.

К слову, в конце января 2020 года Офис генерального прокурора предоставил правоохранителям Болгарии документы на экстрадицию подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина), арестованного на 40 суток.

Также правоохранительные органы Болгарии сообщили детали задержания предполагаемого организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина. По словам полицейских, Левин изменил внешность.