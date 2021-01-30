Лесные пожары изменили карту загрязнения зоны ЧАЭС, – экологи

Карта загрязнения ЧАЭС существенно изменилась Фото из открытых источников

Радионуклиды попали не только в воздух, но и в почву и воды

Карты загрязнения Чернобыльской зоны отчуждения существенно изменились после массовых пожаров, которые наблюдались в Украине весной 2020 года. Об этом сообщил на пресконференции вицепрезидент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина, передает "Укринформ".

"Каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения, поскольку поднятые в воздух радионуклиды рассеиваются там, где раньше было относительно безопасно, где можно было осуществлять какую-то хозяйственную деятельность, можно было проводить туристические маршруты - все это изменилось, и изменилось очень серьезно. И будет меняться дальше, до тех пор, пока не будет обнаружено серьезное государственное решение и не будет принято стратегическое видение будущего зоны отчуждения", - отметил он.

По словам Щербины, вредные выбросы оставляют отпечаток не только на атмосфере.

"В результате пожара радионуклиды могут попасть не только в воздух, но и в лесную подстилку, почву, в водные объекты. И они уже попали в 2020 году, включились в геохимический цикл и мигрируют, совершая вторичное радиоактивное загрязнение. И карты, которые были, например туристические маршруты в зоне отчуждения, устарели", - добавил эколог.

При этом он отметил, что имеющиеся сейчас в Украине лесные системы просто не выполняют своего назначения. Поскольку они не способны задерживать радионуклиды, потому что исчерпали себя после аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Также специалист пояснил, что на протяжении 1993-2020 годов в Украине леса пострадали от 1800 пожаров. Кроме этого, деревья также массово гибнут из-за вредителей и болезней.

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Ранее сообщалось, в Киевской области зафиксировали скачки радиационного загрязнения. Вероятной причиной таких изменений является выброс в атмосферу ядерного топлива.