Лесик: Спасибо Виктору Медведчуку и Оксане Марченко за то, что приходят на помощь людям в это непростое время

Благотворительный Фонд Оксаны Марченко

Руководитель Харьковской городской организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Лесик поблагодарил Оксану Марченко и Виктора Медведчука за то, что они оказывают помощь жителям Харьковской области, передавая медицинские маски и пасхальные продуктовые наборы, сообщает 112.ua

"Сегодня получили около 10 тыс масок, более 500 продуктовых наборов. Спасибо Виктору Медведчуку и Оксане Марченко за то, что не забыли о городе Харькове. И в это непростое время, в котором оказалась вся наша страна, именно такие люди приходят на помощь. Мы сегодня стараемся точечно, адресно развести именно тем людям, которые в этом нуждаются. Возможно, лежачие больные, люди пожилого возраста, мы к ним ко всем с уважением относимся и хотим, чтобы у них был светлый праздник, несмотря ни на что. И наша позиция, нашей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", что в нашей стране обязательно все будет хорошо, и спасет нас всех хорошее настроение, уверенность в своих силах и, самое главное, чтобы мы ничего не боялись", - сказал он.

Напомним, к празднику Воскресения Христова за собственные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука было закуплено и будет роздано по всей стране 10 тыс. продуктовых наборов общим весом более 100 тонн.

Ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко на собственные средства закупили и передали во все районные больницы Закарпатской области все необходимое для борьбы с вирусом. Все семейные врачи Закарпатской области получили средства индивидуальной защиты.

Кроме того, Благотворительный фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца в Киеве уникальную для стран СНГ автоматическую систему диагностики в реальном времени, которая с необычайной точностью выявляет, в частности, и коронавирус. Супруги также приобрели 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Также фонд Оксаны Марченко предоставляет помощь пожилым людям и людям с инвалидностью в Киеве и Киевской области.

Помимо этого, за собственные средства семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко отправила помощь на Волынь, в Зимненский Святогорский монастырь. Здесь служат полсотни сестер и послушниц. Из-за карантина службы проходят в закрытом режиме. И нередко местные жители обращаются за помощью.

Фонд Оксаны Марченко финансируется из собственных средств Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.