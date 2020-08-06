Лерос: Офис президента Зеленского – это центр коррупции в стране

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос Фото из открытых источников

Народный депутат от "Слуги народа" прокомментировал решение Шевченковского суда Киева, который отклонил требование СБУ об аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

"Я бы пошел чуть-чуть дальше и говорил не только о захвате тех или иных каналов, а говорил о том, что идет полная узурпация власти на сегодняшний день, и это ляжет так или иначе на плечи украинцев. И то, что сейчас, какими действиями, какие шаги делает Офис президента, узурпируя отдельные ветви власти, узурпируя правоохранительную систему, узурпируя все другие системы - это приведет к краху абсолютно государства Украины", – сказал он.

Парламентарий также уверен, что Офис президента – это центр коррупции в Украине.

"Поэтому я бы говорил больше об этой проблеме, которая куда важнее на сегодняшний день, потому что все остальное уже идет цепочка, причинно-следственная связь этой, главной проблемы. Сейчас главная проблема у нас в стране - это Офис президента. Я считаю, это центр коррупции в государстве", – подчеркнул Лерос.

Ранее сегодня Шевченковский райсуд Киева 6 августа отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование власти попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.