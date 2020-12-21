Лекарства такие дорогие, что останется идти Богу молиться и калинкой-малинкой лечиться, – Савченко

Надежда Савченко Скриншот видео

Такую ситуацию создало государство, констатировала гостья ток-шоу

Государство не может справиться с ситуацией с коронавирусом, медицина не "вытягивает". Причем такая ситуация касается не только COVID-19.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко.

"Когда люди видят ту страшную ситуацию, когда люди болеют, когда скорая их не может довезти до больницы, когда в больнице нет мест, а если есть место, то нет кислорода, надо понимать, что вся эта ситуация – это все ситуация, с которой не справляется государство. И не только с коронавирусом. Такая медицина всегда была, просто раньше человек без насущной причины не обращался в больницу, ну, если уж совсем надо делать операцию. Каждый пытался лечиться дома, потому что понимал: а что в той больнице мне дадут? Зеленкой лоб помажут? А теперь, когда люди не справляются, когда у людей начинается одышка, когда они как-то пытаются найти помощь у медиков, мы видим, что медицина не "вытягивает", – подчеркнула Надежда Савченко.

Гостья ток-шоу констатировала, что медицинская сфера в 2021 году будет недофинансирована, медиков больше не станет, а наоборот, станет меньше, ведь они будут выезжать туда, где им предложат достойную оплату труда. Лекарства, говорит Надежда Савченко, тоже не подешевеют, ведь Украина вынуждена их закупать за рубежом через "прокладки", которые создала бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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"И вы пойдете в больницу покупать какие-то чудодейственные таблеточки от коронавируса или вакцину, и вы поймете, что вы просто не можете себе это позволить, у вас пенсии не хватает. И что вы пойдете делать? Правильно, опять Богу молиться и лечиться калинкой-малинкой. К сожалению, такую ситуацию создало государство", - резюмировала Надежда Савченко.

Напомним, 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится тотальный локдаун из-за появления нового штамма коронавируса. Ученые предупреждают о чрезвычайно быстром распространении этого штамма.

Впоследствии Всемирная организация здравоохранения призвала страны Европы усилить противоэпидемические меры из-за распространения нового штамма коронавирусной болезни. Несколько европейских стран уже решили прекратить все полеты из Великобритании.

Добавим, представители правительств стран Европейского Союза в Брюсселе сегодня, 21 декабря, проведут срочное заседание из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании.

Добавим, по состоянию на утро 21 декабря в Украине лабораторно подтверждено 970 993 случая коронавирусной болезни COVID-19. 6545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 декабря 2020 года. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано 1766 человек, летальных исходов – 80, выздоровело – 5106 человек.