Лед Антарктиды случайно раскрыл тайну Марса

Марс Фото из открытых источников

Открытие может свидетельствовать о том, что когда-то Марс покрывали массивные ледники

Лед Антарктиды, наиболее холодного континента Земли, случайно помог учеными раскрыть одну из тайн Марса, сообщает издание Scince.

Минерал ярозит, который относится к классу сложных сульфатов, был обнаружен на Марсе в 2004 году зондом Opportunity, который исследовал пыль Красной планеты. Это открытие дало основания полагать, что когда-то на Марсе была вода, которая является необходимым компонентом для образования ярозита,

Однако процесс появления марсианского ярозита оставался тайной, поскольку для его образования необходимы весьма специфические условия — кроме воды, нужны также железо, сульфат-анионы, калий и кислая среда.

Ученые выдвинули несколько теорий возникновения марсианского ярозита:

ярозит мог возникнуть в результате испарения небольшого количества соленой воды с низким pH, что соответствует кислой среде. Однако щелочные базальтовые породы в коре Марса нейтрализовали бы кислую реакцию этой среды;

ярозит мог образоваться в результате сдавливания пыли толщей ледяных отложений, которые могли покрывать Марс миллиарды лет назад. Однако этот процесс никогда не наблюдался нигде в Солнечной системе раньше.

Геолог из Миланского университета Джованни Бакколо во время исследований льда Антарктиды случайно обнаружил в ее толще на большой глубине странные частицы пыли, дальнейший анализ которых показал, что это ярозит.

Это свидетельствует, что и на Марсе ярозит мог возникнуть следующим образом. К тому же на Красной планете этого минерала очень много, что может свидетельствовать, что когда-то Марс могли покрывать массивные ледники.

Ранее сообщалось, что автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства Mars Express зафиксировала на поверхности Марса изображение, напоминающий фигуру ангела.