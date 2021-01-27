live
Новости » Общество Читати новину українською

Лед Антарктиды случайно раскрыл тайну Марса

Марс Фото из открытых источников

Открытие может свидетельствовать о том, что когда-то Марс покрывали массивные ледники

Лед Антарктиды, наиболее холодного континента Земли, случайно помог учеными раскрыть одну из тайн Марса, сообщает издание Scince.

Минерал ярозит, который относится к классу сложных сульфатов, был обнаружен на Марсе в 2004 году зондом Opportunity, который исследовал пыль Красной планеты. Это открытие дало основания полагать, что когда-то на Марсе была вода, которая является необходимым компонентом для образования ярозита, 

Однако процесс появления марсианского ярозита оставался тайной, поскольку для его образования необходимы весьма специфические условия — кроме воды, нужны также железо, сульфат-анионы, калий и кислая среда.

Ученые выдвинули несколько теорий возникновения марсианского ярозита:

  • ярозит мог возникнуть в результате испарения небольшого количества соленой воды с низким pH, что соответствует кислой среде. Однако щелочные базальтовые породы в коре Марса нейтрализовали бы кислую реакцию этой среды;
  • ярозит мог образоваться в результате сдавливания пыли толщей ледяных отложений, которые могли покрывать Марс миллиарды лет назад. Однако этот процесс никогда не наблюдался нигде в Солнечной системе раньше.

Геолог из Миланского университета Джованни Бакколо во время исследований льда Антарктиды случайно обнаружил в ее толще на большой глубине странные частицы пыли, дальнейший анализ которых показал, что это ярозит.

Это свидетельствует, что и на Марсе ярозит мог возникнуть следующим образом. К тому же на Красной планете этого минерала очень много, что может свидетельствовать, что когда-то Марс могли покрывать массивные ледники.

Новости по теме: Марсоход NASA Perseverance запишет, как "звучит" Красная планета

Ранее сообщалось, что автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства Mars Express зафиксировала на поверхности Марса изображение, напоминающий фигуру ангела. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку для снижения народного недовольства, - Илья Кива В Украине подняли цены на игристые вина: сколько теперь придется выложить за бутылку "Все может быть": Криклий о перезагрузке Кабмина Пожар в Харькове: Кабинет министров собирается на срочное заседание из-за гибели людей
Loading...

программы канала ZIK

Закон о референдуме по-украински | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Компенсация за электроэнергию. Возвращение техосмотра. Украину накроют снегопады | #Новости | 27.01.20
Трагедия Холокоста. Замена державтопарку США. Контрабанда хамелеонов | #Новости | 27.01.20
Тарифы и референдум. Судебная система. Рейтинг
Непогода в Украине. Гуманитарный бюджет от ЕС. Лечение онкобольных | #Новости | 26.01.20