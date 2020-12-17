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Лечение средней тяжести и тяжелых форм COVID-19 стоит от 80 тыс. грн и до "потолка", – Кравченко

Фото из открытых источников

Министр Степанов ничего не сделал для того, чтобы "ковидные" больницы обеспечить необходимыми лекарствами, говорит гость ток-шоу

Лечение пациентов, у которых есть средней тяжести и тяжелые формы коронавирусной болезни COVID-19, стоит от 80 тыс. грн и выше.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил глава Национальной медицинской палаты Украины, военный эпидемиолог Сергей Кравченко.

Гость ток-шоу перечислил медицинские препараты, которые предусмотрены медицинским протоколом лечения коронавируса. Так, стоимость за упаковку или флакон различных препаратов стартует от 3-5 тысяч гривен и достигает 25 тысяч гривен, притом не все они зарегистрированы в Украине, поэтому лекарства завозят контрабандой, заявил Сергей Кравченко.

"Пациенты с коронавирусной болезнью с COVID-19, среднетяжелая форма и тяжелая, критическая, стоит лечить на сегодняшний момент от 80 и до "потолка" тысяч гривен. Министерство здравоохранения, Степанов ничего не сделал для того, чтобы "ковидные" больницы обеспечить этими лекарственными средствами. А знаете, чем он занимался 10 месяцев вместе с рабочей группой по COVID-19 в Минздраве? Они торговали разрешениями на одноразовый ввоз "Ремдесивира", незарегистрированного в Украине. Вот чем они занимались 10 месяцев!" – сказал он.

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Напомним, как сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, в Киеве действуют ограничительные меры в ресторанах, поэтому широкого распространения коронавируса там не будет. Основное внимание – это родственные заболевания.

Добавим, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ведомстве опасаются вспышки коронавирусной болезни после празднования Нового года.

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