Лечение COVID-19: В Минздраве показали, как и чем будут лечить больных коронавирусом
Протокол предусматривает алгоритмы лечения для детей и взрослых
Министерство здравоохранения обнародовало протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". Документ размещен на сайте Минздрава.
Как отмечается, во время госпитализации больных и для установки нужной схемы лечения COVID-19 пациентам нужно пройти следующий перечень обследований:
- ЭКГ;
- общий клинический анализ крови с подсчетом форменных элементов;
- общий клинический анализ мочи;
- биохимический анализ крови;
- определение уровня глюкозы крови.
Относительно лекарственных средств, которые будут применять врачи для борьбы с коронавирусом, то протокол предусматривает гидроксихлорохин, хлорохин, лопинавир/ритонавир, а при сложных случаях заболевания - ремдесивир.
Именно последний препарат был разработан в 2015 году Исследовательским институтом инфекционных заболеваний Армии США. Ремдесивир проявляет антивирусную активность против ряда одноцепочечных РНК-вирусов, таких как вирус Эбола и коронавирусы (включая вирусы MERS и SARS).
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав утвердил единый государственный протокол лечения для больных COVID-19 и детализировал список врачей, которые будут получать доплату во время борьбы с коронавирусом.