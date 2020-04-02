Лечение COVID-19: В Минздраве показали, как и чем будут лечить больных коронавирусом

Протокол предусматривает алгоритмы лечения для детей и взрослых

Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения обнародовало протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". Документ размещен на сайте Минздрава.

Как отмечается, во время госпитализации больных и для установки нужной схемы лечения COVID-19 пациентам нужно пройти следующий перечень обследований:

ЭКГ;

общий клинический анализ крови с подсчетом форменных элементов;

общий клинический анализ мочи;

биохимический анализ крови;

определение уровня глюкозы крови.

Относительно лекарственных средств, которые будут применять врачи для борьбы с коронавирусом, то протокол предусматривает гидроксихлорохин, хлорохин, лопинавир/ритонавир, а при сложных случаях заболевания - ремдесивир.

Именно последний препарат был разработан в 2015 году Исследовательским институтом инфекционных заболеваний Армии США. Ремдесивир проявляет антивирусную активность против ряда одноцепочечных РНК-вирусов, таких как вирус Эбола и коронавирусы (включая вирусы MERS и SARS).

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав утвердил единый государственный протокол лечения для больных COVID-19 и детализировал список врачей, которые будут получать доплату во время борьбы с коронавирусом.