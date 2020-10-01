Лазарев: Арестовали исполнителей, но не заказчиков расстрела автобуса "Патриотов – За жизнь"

Александр Лазарев Фото из открытых источников

Суды арестовывают лишь исполнителей, но не заказчиков расстрела автобуса "Патриотов - За жизнь". А это значит, что правосудия не предвидится. Такое мнение выразил политолог Александр Лазарев.

По мнению Лазарева, решение суда об аресте двух участников нападения на автобус "Патриотов - За жизнь" ни о чем не говорит, потому что арестовали исполнителей.

"Но вопрос в том, что заказчиков и руководителей когда арестуют? Вот когда будет показательно, чтобы мы взяли этих людей, которые сами же крышуют спецслужбы определенные, и посадили их? Но не будет этого. Они будут каких-то других людей заставлять за это отвечать", - объяснил он.

"Эти люди (которые организовали нападение на автобус - ред.) должны быть наказаны по закону. Потому что если этого не делать, то будет хаос, в котором радикальные группировки будут позволять такое, что обычный человек будет бояться выходить за хлебом", - считает политолог.