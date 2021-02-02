Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний "Спутника V". Главные выводы

По данным исследователей, "Спутник" "на 100% защищает" от среднего и тяжелого течения COVID-19. Во время исследования было несколько смертей добровольцев, но с введением вакцины они не связаны, говорится в статье Lancet.

Эффективность

Из группы добровольцев, состоящей из 14 964 человек, которые получили укол настоящей вакцины, в итоге заболели 16 человек, или 0,1% тех, кому ввели препарат. В группе плацебо, в которую вошли 4902 человека, заболели 62 человека - 1,3% тех, кому ввели физраствор. Это число заболевших зафиксировали через 21 день после получения первой дозы препарата.

ПЦР-тесты на коронавирус исследуемым проводили при первичном скрининге и перед введением второй дозы, сообщается в статье. Тест также проводили, если участники сообщали о симптомах ОРВИ.

Столь малое число участников группы плацебо объясняется этической дилеммой, из-за которой возникают сложности с группой плацебо в период пандемии - исследователи перестают набирать в эту группу, если началась гражданская вакцинация. Многие участники исследований, "расслепив" себя с помощью теста на антитела, выходят из исследования сами.

В рамках вторичного анализа авторы разграничивали исследование эффективности вакцины против среднего или тяжелого течения COVID-19. Сообщается, что через 21 день после первой дозы не наблюдалось случаев среднего или тяжелого течения заболевания в группе вакцинированных и 20 случаев наблюдалось в группе плацебо, что эквивалентно 100-процентной эффективности против среднего или тяжелого течения болезни.

Как сообщается в исследовании, вакцина вызвала не только гуморальный иммунный ответ (появились антитела), но и клеточный - это подтверждено данными 342 (вакцина) и 44 (плацебо) участников, говорится в исследовании. У шести из 342 участников не развился иммунный ответ после вакцинации, возможно, из-за более старшего возраста или индивидуальных особенностей, уточняется в статье Lancet.

Побочные эффекты

Серьезные побочные эффекты, требующие госпитализации, редко возникали в обеих группах добровольцев - как в плацебо (0,4%), так и в группе вакцины (0,2%). Ни один тяжелый случай не связан с вакцинацией, подчеркивается в статье.