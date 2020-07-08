Кузьмин заявил о новом "юридическом трэше" от генпрокурора Венедиктовой

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин обратил внимание общественности на новый юридический трэш от генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Свои соображения об этом он опубликовал на странице в Facebook.

"Как сегодня сообщил Андрей Портнов, подчиненные генпрокурора Венедиктовой прекратили уже четвертое уголовное дело против Порошенко. Не видят прокуроры ни многомиллионных хищений, ни мародёрства, ни государственной измены...

Предлагаю вашему вниманию новый юридический трэш в исполнении генпрокурора и ее малограмотных подчинённых: привлечение к уголовной ответственности адвоката за отказ от дачи показаний против самой себя. Суть дела: следователь вызвал юрисконсульта исполкома на допрос в качестве свидетеля по делу о допущенных нарушениях в работе исполкома. Прибыв на допрос и выслушав вопросы следователя, юрисконсульт отказалась давать показания, мотивируя свой отказ тем, что заданные вопросы касаются непосредственно ее, а ст. 63 Конституции позволяет не свидетельствовать против себя, УПК разрешает отказаться от дачи самоизобличающих показаний, а ЕСПЧ однозначно признает право на такой отказ одним из основополагающим прав человека. И что вы думаете, друзья, как поступили следователь и прокурор, выслушав отказ гражданина от саморазоблачения? Они попросту взяли и предъявили юрисконсульту "підозру" в отказе от дачи показаний...

А заявление юрисконсульта о том, что она является адвокатом, временно приостановившим адвокатскую деятельность на период работы в исполкоме, и что по закону "підозру" ей должен подписывать генпрокурор, его заместитель или, на худой конец, прокурор области, а не рядовой следователь, в прокуратуре тупо проигнорировали. Они составили и направили обвинительный акт против юрисконсульта-адвоката в суд", - сообщил политик.

При этом Ренат Кузьмин пообещал разобраться в ситуации и обнародовал соответствующий депутатский запрос к генпрокурору.

"Уважаемые мадам Венедиктова и гражданин прокурор-государственный обвинитель в суде! Настоятельно рекомендую вам обоим немедленно принять меры к пресечению произвола. В таких случаях закон обязывает государственного обвинителя отказаться от поддержания государственного обвинения в суде, а генпрокурора — наказать всех виновных. И еще. Напоминаю. Незаконное привлечение к уголовной ответственности является преступлением, как и грубое нарушение права гражданина на защиту. Если мер не примите — вам уже не отвертеться", - резюмировал политик.