Кузьмин: Вопросы, касающиеся телеканала "112 Украина", должны решаться после принятия всех решений по всем заявлениям и конфликтам, которые были между Нацсоветом и телеканалом

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Вопросы, касающиеся телеканала "112 Украина", должны решаться после принятия всех решений по всем заявлениям и конфликтам, которые были между Нацсоветом и телеканалом. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина".

"Во-первых, ни для кого не секрет, что конфликт интересов – это самая распространенная форма коррупции, принятая в Украине. Обратите внимание, что происходит и как украинские чиновники принимают решения, находясь в состоянии конфликта интересов. Но эта история с КС очень интересная и для "112", ведь она очень похожа на вашу ситуацию. Вот представьте, Нацсовет, который контролирует, условно говоря, качество эфира, который контролирует ваш "112" канал, проверяет вас, выявляет какие-то нарушения, мы видим тенденциозную подборку всех этих материалов Нацсоветом. Он рассматривает вопрос о вашем наказании в тот момент, когда вы ставите вопрос о наказании членов Нацсовета за преступления, которые Нацсовет совершил против вашего творческого журналистского коллектива", – сказал он.

Депутат также пояснил, что происходит на самом деле в этой ситуации.

"Принятие Нацсоветом решения против вас является оправданием для самого Нацсовета. Тогда получается Нацсовет прав, наказывая вас, значит вы нарушители. А если следователи привлекут к уголовной ответственности Нацсовет за преступления, которые совершены против вас, тогда правы вы. Но как в такой ситуации Нацсовет может дела против вас рассматривать, когда вы, по сути, инициируете дела против Нацсовета? Вот в таких условиях Нацсовет должен обратиться в НАПК и сообщить о конфликте интересов. А вопросы, касающиеся телеканала, должны разрешаться после принятия решений по всем заявлениям и по всем конфликтам, которые были, в том числе и по вашему заявлению прокурору о привлечении к уголовной ответственности членов Нацсовета за преступления против журналистов", – отметил Кузьмин.

Как сообщалось, 1 февраля на внеочередном заседании Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отменил предупреждение и штраф для канала "112 Украина", который регулятор наложил 28 января.

"Приветствуем это справедливое решение, однако считаем важным донести до зрителей информацию о том, что регулятор отменил его только под угрозой уголовной ответственности для членов Нацсовета", – отмечено в заявлении телеканала.