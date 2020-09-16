Кузьмин: В операции по спасению Кучмы в деле Гонгадзе участвовали и Порошенко, и Зеленский

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Бывший заместитель генерального прокурора, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин рассказал в интервью "Стране" о том, почему до сих пор не расследуется дело о заказчиках убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Далее приводим текст материала дословно:

17 сентября исполняется 20 лет со дня убийства Георгия Гонгадзе.

С тех пор получили приговор лишь непосредственные исполнители убийства - Пукач и его подчиненные. В то же время заказчики в судебном порядке так и не установлены.

На знаменитых "пленках Мельниченко" есть записи из кабинета экс-президента Леонида Кучмы, в которых голос, похожий на голос Кучмы дает команды расправиться с журналистом.

Поэтому версия о причастности Кучмы, а также экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко и экс-главы Администрации президента Владимира Литвина является наиболее распространенной. Но, повторимся, до суда эти дела так и не дошли.

Накануне годовщины смерти журналиста "Страна" взяла интервью у нардепа от фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" Рената Кузьмина. Будучи первым заместителем генрокурора Украины, Кузьмин в 2010 году расследовал дело о заказчиках убийства. В частности, было открыто дело против Леонида Кучмы. Однако затем, в 2011 году, его закрыли по решению суда.

- Вы в свое время, будучи первым заместителем генпрокурора, расследовали дело о причастности Леонида Кучмы к заказу убийств Георгия Гонгадзе. Насколько данные расследования подтверждают причастность Кучмы к этому преступлению?



- Дело о причастности Кучмы к убийству Гонгадзе было окончено и готовилось к направлению в суд для рассмотрения по существу. В нем было достаточно доказательств для обвинения экс-президента в совершению этого преступления и достаточно оснований для вынесения судом обвинительного приговора.



- Кто, кроме Кучмы, еще был причастен к заказу и организации убийства Гонгадзе? Владимир Литвин? Юрий Кравченко?



- На причастность к убийству проверялись все, кого вы перечислили. Генерал Пукач подробно рассказывал о роли Кучмы, Кравченко и Литвина в этом преступлении. Его показания хорошо зафиксированы в протоколах допроса. Версия об их причастности к убийству была приоритетной. К сожалению, она было "похоронена" вместе с делом Кучмы.



- А почему дело Кучмы похоронили во времена Януковича и до сих пор к нему не возвращаются?



- По информации, которую получила наша следственная группа, за "похороны" этого дела была уплачена баснословная даже по сегодняшним меркам взятка. В результате дело против Кучмы было закрыто, а следователям и прокурорам было запрещено не только предъявлять Кучме обвинение в причастности к убийству Гонгадзе, но даже вызывать его на допросы.

С тех пор прошло очень много времени, за которое ближайшему окружению Кучмы и их иностранным "партнерам" удалось не только "отбелить" репутацию экс-президента в общественном мнении, в том числе и на Западе, но и дискредитировать членов нашей следственной группы, а также некоторых важных свидетелей обвинения.

Кроме того, при, мягко говоря, странных обстоятельствах ушли из жизни все ключевые свидетели и очевидцы тех событий. Ну, а назначение Кучмы руководителем украинской делегации в ТКГ по реализации Минских соглашений нельзя воспринимать иначе, чем его полную легитимизацию в глазах мирового сообщества, некогда требовавшего отправить экс-президента за решетку.

Тут, как вы понимаете, любая попытка привлечь Кучму к ответственности за убийство Гонгадзе натолкнулась бы на истерики украинских псевдопатриотов, грантоедов и их заокеанских хозяев относительно очередной "зрады" и срыва мирного процесса на Донбассе.

Все это необходимо расценивать как спецоперацию по "спасению рядового Кучмы", в которой участвовали Порошенко и Зеленский. И продолжают участвовать. Я уверен в сговоре между ними, как уверен и в том, что при Зеленском, как и при Порошенко, как и при Януковиче, организаторы и заказчики убийства Гонгадзе к уголовной ответственности привлечены не будут.



- Есть мнение, что Гонгазе убили под пленки. То есть те люди, которые науськивали Кучму против Гонгадзе, уже знали, что есть записи разговоров из кабинета Кучмы, в которых упоминается Гонгадзе. Насколько эта версия верна?



- Любые следственные версии, пока они не будут подтверждены приговором суда, являются лишь версиями, то есть предположениями. Следствие рассматривало и такую версию тоже. Но даже такая версия не снимает ответственности с экс-президента.

Помните что было на тех пленках? На них человек с голосом Кучмы дает команду человеку с голосом Кравченко "сделать так, чтобы Гонгадзе замолчал, вывезти его в Чечню, в которой, кстати, тогда шла война, и передать его бандитам, чтобы те потребовали за него выкуп…"

У кого просить выкуп? Его совсем небогатой мамы? Если та не соберет деньги на выкуп, что тогда? В общем, не буду углубляться в детали, оснований для привлечения Кучмы к ответственности у нас было предостаточно.



- Кто, по вашему мнению, стоит за записями разговоров в кабинете Кучмы? Действительно ли это делал сам Мельниченко на диктофон, либо ему помогали представители украинских или зарубежных спецслужб?



- Пока версия не подтверждена обвинительным приговором суда, она остается просто предположением. Мельниченко, кстати, утверждает, что он не просто делал записи при помощи диктофона, но еще и сам слышал все переговоры в кабинете Кучмы, спрятавшись в специальном шкафу.

Да и генерал Пукач, которого, предательски подло обманули руководители правоохранительных органов, достаточно подробно рассказал следователям обо всем, что знал. А знал он, как вы понимаете, очень и очень много.