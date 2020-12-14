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Кузьмин требует от Степанова отчет о мерах, принятых для борьбы с коронавирусом в рамках международного проекта COVAX

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин потребовал от министра здравоохранения Максима Степанова отчет о мерах, принятых для борьбы с коронавирусом в рамках международного проекта COVAX, в т.ч. в вопросах приобретения иностранных вакцин и организации их производства в Украине. Соответствующий депутатский запрос нардеп обнародовал на своей странице в Facebook.

"Публикую свой депутатский запрос министру здравоохранения Украины, в котором прошу подробного отчета о мерах, принятых Украиной для борьбы с коронавирусом в рамках международного проекта COVAX, в т.ч. в вопросах приобретения иностранных вакцин и организации их производства в Украине", – написал парламентарий.

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Кузьмин также надеется на полную и правдивую информацию в ответ на свой запрос со стороны министра.

"Не хочется верить в то, что и в этом вопросе Украину используют для отмывания украденных на борьбе с пандемией денег. Ответ обязательно опубликую", – добавил нардеп.

 

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