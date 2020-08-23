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Кузьмин: Тернопольский депутат, который поет о "москалях" и "жидах", унижает национальную честь и достоинство граждан

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин направил в Национальную полицию обращение о привлечении к уголовной ответственности депутата Тернопольского областного совета Богдана Яцинковского, который во время публичного выступления исполнил авторскую песню, оскорбляющую честь и достоинство граждан русской и еврейской национальностей. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook

В своем заявлении Кузьмин отмечает, что депутат Тернопольского облсовета Богдан Яциковський во время публичного выступления исполнил песню "Жид перед повешением", в которой содержатся выражения, унижающие и оскорбляющие национальную честь, достоинство русских и евреев. 

Как отмечается, Яциковський является заместителем председателя Госкомиссии по запасам полезных ископаемых по экономическому развитию и международной деятельности, председателем фракции "Радикальной партии Олега Ляшко", а также главой Тернопольской территориальной организации "Радикальная партия Олега Ляшко". 

Во время своего публичного выступления Яциковский Б. И., который в силу членства в политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко" имеет устоявшиеся убеждения, политические и общественные взгляды, путем исполнения песни открыто разжигал национальную вражду и ненависть к гражданам, которые относят себя к российской и еврейской нациям, одновременно унижая и оскорбляя национальную честь, достоинство и чувства названных граждан в связи с их этническим происхождением", - заявил Кузьмин. 

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