Кузьмин: Суд отменит решение Нацсовета телерадиовещания по телеканалу "112 Украина"

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Суд отменит очередное решение Нацсовевт по вопросам телевидения и радиовещания по телеканалу "112 Украина". Об это заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина".

"Не нужно быть юристом для того, чтобы дать оценку этому решению. Это решение не имеет ничего общего с законностью и не имеет ничего общего с правами и с функциями Национального совета. Это решение откровенно незаконное, это решение, которое противоречит всем цивилизационным нормам для работы СМИ, это решение, которое должно быть отменено и обязательно будет отменено судом. И я бы рекомендовал руководству "112 Украина" немедленно обратиться в суд для обжалования этого решения, а также обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы прокуратура дала правовую оценку действиям должностных лиц Национальной рады и лиц, которые готовили документы для принятия такого антизаконного, антиконституционного решения", – сказал он.

Кузьмин также считает, что Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания действует по приказу и в интересах нынешней власти.

"Очень похоже, что Национальная рада действует в интересах украинской власти, по приказу украинской власти, и именно это дает этим людям такое ощущение безнаказанности. На самом деле эти люди совершили преступление, должны быть наказаны за то, что они сделали. Вам нужно ознакомиться с этим решением, чтобы понять всю абсурдность этой ситуации", – добавил депутат.

Как сообщалось, 28 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вынес очередное неправовое решение и совершил служебный подлог. Согласно решению Нацсовета, к телеканалу "112 Украина" применены санкции, после которых напрямую следует возможность лишения телеканала лицензии на вещание.

"Считаем решение регулятора тенденциозным, принятым под прямым давлением властей. Таким образом, Нацсовет в очередной раз подтвердил, что является карательным органом Офиса президента по борьбе с неугодными каналами", – сказано в заявлении телеканала.