Кузьмин: Радикалы действуют либо по приказу власти, либо по согласованию с ней

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Радикалы предварительно согласовывают действия с действующей украинской властью.

Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала NEWSONE.

Он отметил, что украинцы уже седьмой год видят продолжение политики террора, которую вел предыдущий украинский гарант.

"То, что делают радикалы в стране...Они действуют либо по приказу действующей украинской власти, либо согласованию, но в любом случае в ее интересах. Мы седьмой год видим одно и то же. Радикалы, называющие себя патриотами страны и настоящими украинцами, а также приватизировавшие право так называться, терроризируют оппонентов власти", - сказал Кузьмин.

Депутат добавил, что такие действия являются элементами внутренней политики нынешнего президента.

Как сообщалось ранее, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил, что представители Азова и Нацкорпуса обстреляли автобус активистов организации "Патриоты - За Жизнь" под Харьковом, есть пострадавшие