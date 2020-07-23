Кузьмин: Под прикрытием сенаторов США Лугара и Обамы американские военные незаконно тестировали на украинцах бактериологическое оружие?

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от СБУ возбудить дело по факту шпионажа в пользу США и совершенных диверсий, повлекших человеческие жертвы вследствие заражения украинцев экзотическими болезнями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин.

"Под прикрытием сенаторов США Лугара и Обамы американские военные незаконно тестировали на украинцах бактериологическое оружие? Как и обещал, публикую очередной депутатский запрос Виктора Медведчука и Рената Кузьмина об американских бактериологических лабораториях в Украине. В этот раз главе СБУ Ивану Баканову с требованием возбудить дело по факту шпионажа в пользу США и совершенных диверсий, повлёкших человеческие жертвы вследствие заражения украинцев экзотическими для нашего региона болезнями", - отметил он и приложил соответствующий документ.

При этом Кузьмин уточнил, что в 2009 году в Тернополе жертвами геморрагической пневмонии стали 450 украинцев. В 2011 году от холеры пострадали 33 украинца, в 2014 году — уже 800, а в 2015 — только в одном Николаеве ещё 100. В январе 2016 года в Харькове от нетипичного гриппа схожего с коронавирусом умерло 20 украинских военнослужащих, а более 200 человек было госпитализировано. Через два месяца от свиного гриппа в Украине погибло 364 человека. В 2017 году в Запорожье, Николаеве, Одессе и Харькове были зафиксированы случаи массового распространения гепатита А.

"И это лишь некоторые из ставших нам известными фактов, скрытых от широкой общественности украинскими властями. Кроме того, нам стало известно, что со стороны США американские бактериологические лаборатории в Украине курировали сенаторы Р. Лугар, которого в 2016 году Порошенко наградил украинским Орденом Свободы, и Б. Обама, впоследствии ставший президентом США. Со стороны Украины — высшие должностные лица государства и чиновники Министерства охраны здоровья, включая и. о. министра — гражданку США У. Супрун. По имеющимся сведениям, именно Супрун "ликвидировала" в Украине санитарно-эпидемиологическую службу и способствовала американским военным в создании своих биолабораторий на базе ликвидированных украинских", - подчеркнул он.

Политик добавил, что глава СБУ и президент просто обязаны разобраться в этих вопросах, вопросах, даже не национальной безопасности Украины. "Это без преувеличения — вопросы выживания всего человечества, на которые мы хотим получить внятные ответы от действующей украинской власти. Пора Президенту уже определиться с кем он: с государственными преступниками и иностранными аферистами или с многострадальным украинским народом", - подытожил Кузьмин.