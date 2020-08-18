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Кузьмин: Печерский суд закрыл дело о коррупции Зеленского в связи с тем, что тот пользуется неприкосновенностью

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Печерский суд закрыл дело о коррупции президента Владимира Зеленского в связи с тем, что тот пользуется неприкосновенностью. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Приводим его слова дословно:

Печерский суд Киева: Президент Зеленский — "неприкосновенный коррупционер".

Как-то совсем незаметно промелькнула в СМИ информация о том, что Печерский суд закрыл дело о коррупции Зеленского в связи с тем, что тот, внимание (!), пользуется неприкосновенностью. Той самой неприкосновенностью, от которой тогда ещё кандидат в президенты Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал избавить и себя, и судей, и депутатов. По факту, конечно же, избавил лишь ненавистных ему депутатов, оставив ее, неприкосновенность эту, себе и своим карманным судьям. За что благодарные служители Фемиды отблагодарили благодетеля, освободив его от ответственности за недекларирование многомиллионных доходов...

Копия документа по ссылке: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/90512249

Правда же, это прекрасно: президент Украины решением суда признан неприкосновенным коррупционером? Это так же прекрасно, как и судебное решение о признании коррупционером руководителя НАБУ. И так же прекрасно, что оба коррупционера остаются в своих должностях и продолжают морализаторствовать с телеэкранов на тему социальной справедливости...

Дорогой наш Владимир Александрович! Печерский суд не только "отмазал" Вас от ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, он фактически "благословил" на все тяжкие: теперь, даже если Вы в прямом эфире будете убивать, расчленять и поедать младенцев. Вам за это ничего не будет, благодаря неприкосновенности, которую Вы для себя так и не отменили, обманув своих избирателей.

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