Кузьмин: Каждая четвертая страна мира стоит в очереди за российской вакциной, а Украине американское посольство запретило это делать

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Американскую вакцину от коронавируса испытают в конце концов на украинцах

Каждая четвертая страна мира встала в очередь за российской вакциной от COVID-19. Но американское посольство запретило нам это делать. И президент Зеленский отказался ее покупать.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Каждая четвертая страна мира стала в очередь за российской вакциной. Каждая четвертая страна мира, вы представляете?! И российское руководство, после поездки туда Виктора Медведчука, согласилось вне очереди направить эту вакцину в Украину. Но американское посольство запретило нам это делать. И президент Зеленский отказался покупать в России эту самую вакцину", – заметил Ренат Кузьмин.

По словам народного депутата, на это есть несколько причин: политическая, чьи-то личные амбиции и чей-то финансовый интерес.

"Почему нам запрещают покупать дешевую российскую вакцину? Видимо потому, чтобы потом нам "спихнуть" американскую дорогую, которая, кстати, уже совсем скоро пройдет все испытания и будет предложена миру. А испытают ее в конце концов на нас, на украинцах", – сказал политик.

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Более того, убежден Кузьмин, продадут Украине эту вакцину втрое дороже.

Поэтому, подчеркнул парламентарий, страна должна избавиться от иностранных кураторов, чтобы сбросить с себя "ярмо внешнего управления этой современной формы рабства".

Напомним, ранее академик, первый президент АЭН Украины, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук Анатолий Пешко заявил, что российская вакцина против COVID-19 может помочь для лечения не только коронавируса, но и для лечения других вирусов гриппа, а также может вырабатывать противоопухолевый иммунитет.

Также сообщали, что по состоянию на октябрь российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 находилась на четвертом этапе тестирования.