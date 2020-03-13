Кузин рассказал, в каких случаях проводить тестирование на коронавирус

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Также чиновник рассказал, что делать тем, людям, которые не имеют своего семейного врача

Исполняющий обязанности генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин рассказал, в каких случаях проводится тест на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

В частности, он рассказал, куда нужно обращаться пациентам, если они еще не имеют семейного врача.

"Я хотел бы заметить, что, согласно Стратегии реформы системы здравоохранения, мы рекомендуем каждому лицу все же найти своего семейного врача и подписать декларацию. В случае, если такого врача нет, то остается опция вызова скорой медицинской помощи. И быстрая медицинская помощь в случае получения соответствующей информации, она, во-первых, будет обеспечивать выезд. И, при необходимости, также госпитализировать больных", - сказал он.

По его словам, если человек чувствует у себя появление симптомов коронавируса, то для таких лиц будет рекомендовано придерживаться обычных алгоритмов. Прежде всего, это наблюдать за своим физическим состоянием, обратиться к врачу телефоном, по возможности, самоизолироваться дома, и в случае ухудшения состояния вызвать скорую медицинскую помощь.

"Относительно случаев, когда врачи отказываются тестировать, надо с осторожностью комментировать такие вещи, потому что врач во время сбора биологического анамнеза, во время расследования каждого случая, он персонально для каждого больного или каждой подозрения, он оценивает эпидемические риски. Тестирование происходит только при тех случаях, когда действительно есть подозрение. Поэтому, скорее всего, я имею надежду на то, что врачи не отказывают в тестировании и действительно оценивают риски как минимальные и как и в связи с этим они не проводят тестирования", - сказал Кузин.

Следовательно, если врачи категорически отказываются при наличии определенных подозрений, является, прежде всего, горячая телефонная линия Минздрава.

"Каждый такой случай будет расследоваться отдельно и будут применяться определенные меры к таким врачам или к тому, чтобы эта информация дошла до руководителя учреждения здравоохранения’я", - добавил Кузин.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали первый летальный случай вследствие инфицирования коронавирусом COVID-2019.