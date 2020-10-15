Курсант, выживший в авиакатастрофе Ан-26, решил продолжать обучение в университете

Курсант Вячеслав Золочевский, выживший в авиакатастрофе у Чугуева АрміяInform

Также парню вручили медаль "За военную службу Украине"

Курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский, который выжил в авиакатастрофе Ан-26 25 сентября у Чугуева, решил продолжить обучение. Об этом сообщает АрмияInform.

"Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу", - рассказал парень, который сейчас находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Cеверного региона.

Также он поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, посещал во время лечения в госпитале и поддерживал его и семью.

Как отмечается, глава военного учебного заведения генерал-майор Александр Туринский вручил курсанту медаль "За военную службу Украине".

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Напомним, трагедия случилась вечером 25 сентября на аэродром в городе Чугуеве. В результате падения самолета погибли 26 человек, среди которых курсанты и офицеры. Один курсант Вячеслав Золочевский выжил, сейчас он находится на лечении.

Во вторник, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский наградил 27 курсантов и членов экипажа военного самолета Ан-26, разбившегося у Чугуева, медалями "За военную службу Украине".