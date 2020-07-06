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Купаться не рекомендуют: Почти на всех пляжах Одессы нашли кишечную палочку

Фото: agentika.com

Специалисты считают, что на результаты исследований влияет погода, а также количество туристов

На всех городских пляжах Одессы от "Аркадии" и до 16-й станции Большого Фонтана обнаружена кишечная палочка. Об этом сообщает "Думская TV".

Отмечается, что несоответствие воды санитарным нормам показали результаты анализов за 30 июня. Качество воды проверяется еженедельно, а итоги исследования взятых сегодня образцов обнародуют 10 июля. 

"Наш основной индикатор, который характеризует загрязнение морской воды и не отвечал индексу кишечной палочки", - отметили в отделе эпиднадзора лабораторного центра.

Интересно, что самый чистый - пляж "Ланжерон". Специалисты считают, что на результаты исследований влияет погода, а также количество туристов.

Новости по теме: Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции, - Степанов

Ранее в Центре общественного здоровья дали рекомендации относительно того, как защитить себя и своих близких от острых кишечных инфекций.

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