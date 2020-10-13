Кулеба о заявлении Пескова по Крыму: Вопрос "закрыт" исключительно в сознании жителей Кремля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

В МИД Украины заверили, что все преступления России документируются, и страна понесет за них ответственность

Вопрос оккупированного Крыма останется открытым для всего мира до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 13 октября, который транслировал телеканал ZIK.

"Вы могли слышать различные недавние комментарии представителя президента России о том, что Крым никто нигде не будет обсуждать, что этот вопрос "закрыт". Я могу абсолютно четко заявить, что вопрос Крыма "закрыт" исключительно в сознании жителей Кремля. Для остального мира, да и для самих россиян, которые не обременены пропагандистскими штампами, вопрос Крыма будет оставаться открытым до тех пор, пока он не вернется в состав Украины, то есть к статусу, который у него был до февраля 2014 года", — подчеркнул Кулеба.

Кроме этого, министр подчеркнул, что все преступления и нарушения, совершенные подконтрольной Российской Федерации администрацией Крыма, документируются и сохраняются. По словам Кулебы, "наступит время, когда Россия понесет за них ответственность".

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Так, 14 октября в День защитника Украины так называемая "власть" Крыма запланировала в Севастополе отправку незаконно призванных Россией лиц на срочную службу в Черноморском флоте РФ и в войсках Южного военного округа. В связи с этим министр подчеркнул, что призыв на оккупированной территории - это военное преступление, запрещенное международным гуманитарным правом

"Эта незаконная призывная кампания является уже двенадцатой, то есть Российской Федерацией в оккупированном Крыму было совершено уже двенадцать военных преступлений по незаконному призыву в свои вооруженные силы. Все это демонстрирует, что российская агрессия продолжается", - отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которое позволит Украине вернуть ее территории, в том числе оккупированный Крым.

Впоследствии на эти слова отреагировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что "проблемы Крыма не существует и не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами", а сейчас приоритетным является решение вопроса Донбасса.