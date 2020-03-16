Кулеба назвал, сколько украинцев за рубежом инфицированные коронавирусом

По словам Кулебы, 16 марта 35 граждан, которые возвращаются из "Grand Princess", прибудут в "Борисполь"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по последним данным в семи граждан Украины, которые находятся за границей подтверждено инфицирование коронавирусом COVID-19. Об этом министр сообщил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

Вместе с тем Кулеба подчеркнул, что на карантине за рубежом находятся несколько сотен украинских граждан.

"На карантине у нас сейчас сотни граждан, в Египте там в гостинице застряли. В Бразилии у нас группа, 14 человек, по-моему, экипаж судна, на котором обнаружен коронавирус, и они сидят там в карантине. Цифры есть, во всех странах", - отметил глава МИД.

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По словам министра, информация о заболевания коронавирусом в Украине и за рубежом будет поступать ежедневно.

"Мы ежедневно будем информировать вас о те цифры, которые вы упомянули, то есть, сколько инфицированных, сколько выздоровел, сколько в карантине", - добавил Кулеба.

Кроме этого, 16 марта 35 граждан, которые возвращаются из "Grand Princess", прибудут на территорию Украины. По словам главы МИД, самолет приземлится в аэропорту "Борисполе".

Напомним, из-за приостановки авиарейсов в связи со вспышкой коронавирус громадяни Украины вынужденно находятся в Египте на карантине и не могут вернуться домой. В частности, по словам местных гидов, на этот момент в Египте находятся 60 тысяч иностранцев, которые хотят уехать.