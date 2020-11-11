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Кулеба и Маас обсудили ситуацию с новыми КПВВ на Донбассе

КПВВ "Станица Луганская" МВД Украины

Маас положительно оценил усилия Украины в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе

Министры иностранных дел Украины и Германии, Дмитрий Кулеба и Гайко Маас по телефону провели беседу, во время которой обсудили ситуацию с новыми КПВВ на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба МИД Германии в Twitter.

Во время разговора Маас положительно оценил усилия Украины в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе. В частности, речь идет о соблюдении "режима тишины" и открытии новых контрольных пунктов въезда-выезда в счастье и Золотом Луганской области. 

"Два новых пункта пропуска через линию соприкосновения уже готовы. Чтобы упростить ситуацию для людей перед началом зимы, теперь нужно взаимно договориться об их открытии", - говорится в сообщении.

В то же время главы МИД обсудили перспективу контактов министров иностранных дел в нормандском формате.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что мирный план по Донбассу может вызвать споры между Украиной и Россией. По его словам, Российская Федерация хочет максимально затянуть процесс урегулирования конфликта и получить свои бонусы.

 

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