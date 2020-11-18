Куда обращаться инфицированным COVID-19, если нет декларации с семейным врачом: Разъяснение Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Министр здравоохранения подробно объяснил алгоритм действий для пациентов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил алгоритм действия для пациентов, которые заболели коронавирусом, однако не имеют подписанной декларации с семейным врачом. Об этом Степанов рассказал на своей странице в Facebook.

По словам министра, для начала пациент должен связаться с контакт-центром Минздрава (0-800-60-20-19) и получить номер телефона амбулатории, который закреплен за районом проживания гражданина.

После этого пациент должен позвонить в амбулаторию и предоставить свои персональные данные. Регистратура зафиксирует информацию и свяжет вас с семейным врачом.

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Далее уже семейный врач по телефону консультирует пациента, назначает лечение и следит за течением болезни.

Также министр отметил, что в случае, если у пациента не подтвержден COVID-19, но есть подозрение - семейный врач отправляет по адресу пациента мобильную бригаду для проведения исследования на СOVID-19.

Степанов подчеркнул, что подписать декларацию с семейным врачом можно уже после выздоровления.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что пациентам с коронавирусом COVID-19 должны оказывать медицинскую помощь, даже если они не подписали декларацию с семейным врачом.