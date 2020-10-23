Куда обращаться, если в учебном заведении не соблюдаются санитарные правила, – МОН
Украинцы могут обращаться с жалобами в Государственную службу качества образования
В Министерстве образования и науки открыли "горячие" линии для жалоб относительно несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм во время обучения. Об этом сообщают на официальном сайте ведомства.
В частности, украинцы могут обращаться с жалобами в Государственную службу качества образования, если выявили несоблюдение безопасных условий образовательного процесса.
Такое решение приняли в МОН, учитывая опасную эпидемиологическую ситуацию.
Всего будет работать две "горячие линии" для обращения граждан:
- по вопросам общего среднего и дошкольного образования: (044) 236-10-50;
- по вопросам высшего образования: (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.
Линии для звонков будут работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (кроме выходных и праздничных дней).
Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ведомство разработало проект постановления КМУ "Об утверждении Норм и Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха".