live
Новости » Общество Читати новину українською

КСУ возобновил работу после почти месячного перерыва

Конституционный суд Украины

 Фото из открытых источников

На официальном сайте суда опубликовали повестку дня заседаний

Конституционный суд Украины возобновил проведение заседаний после почти месячного перерыва. Об этом сообщает пресс-служба КСУ. 

Повестка дня заседаний Конституционного суда Украины появилась на официальном веб-сайте суда. Согласно ей, 8 декабря планируется рассмотреть вопрос о толковании положения абзаца четвертого преамбулы Конституции относительно "достойного уровня жизни" украинцев и об открытии производства по делу о конституционности отдельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины.

Новости по теме: Следует действовать политико-правовыми методами: Вениславский рассказал о совещании у президента относительно КСУ

Напомним, 9 ноября из-за отсутствия кворума КСУ отложил рассмотрение толкования нормы о земле. 10 ноября суд также не смог провести заседание  из-за отсутствия кворума: не было необходимого количества судей. Через несколько дней заседание вновь не состоялось из-за отсутствия необходимого кворума, поскольку у нескольких судей диагностировали коронавирус COVID-19. Похожая ситуация произошла и 5 ноября. 

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада до конца года должна принять решение относительно Конституционного суда, а также анонсировал возможные кадровые перестановки.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Сейчас введение локдауна не угрожает отдыху за рубежом, - МИД Обыски в "Укроборонпроме", новый глава Хмельницкой ОГА и перерасчет тарифов на отопление: Актуальное на утро 4 декабря В Польше количество больных COVID-19 превысило отметку 1 млн человек, - ВОЗ В Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых случаев COVID-19
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Онлайн консультации врачей. Стоимость лечения | COVID-19: Поддерживаем друг друга!
Борьба за Кривой Рог. Платежки под елку. Министры - на выход | Ток-шоу
Выборы мэра в Кривом Роге. Падение самолета под Киевом | #Новости | 07.12.20
Сколько можно экспериментировать с карантином, ничего не объясняя людям? - Кацман об отставке главы Минздрава
Выборы в Кривом Роге. Спасти медицину. Подарки для депутатов | Ток-шоу