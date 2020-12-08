КСУ возобновил работу после почти месячного перерыва

Конституционный суд Украины Фото из открытых источников

На официальном сайте суда опубликовали повестку дня заседаний

Конституционный суд Украины возобновил проведение заседаний после почти месячного перерыва. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Повестка дня заседаний Конституционного суда Украины появилась на официальном веб-сайте суда. Согласно ей, 8 декабря планируется рассмотреть вопрос о толковании положения абзаца четвертого преамбулы Конституции относительно "достойного уровня жизни" украинцев и об открытии производства по делу о конституционности отдельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, 9 ноября из-за отсутствия кворума КСУ отложил рассмотрение толкования нормы о земле. 10 ноября суд также не смог провести заседание из-за отсутствия кворума: не было необходимого количества судей. Через несколько дней заседание вновь не состоялось из-за отсутствия необходимого кворума, поскольку у нескольких судей диагностировали коронавирус COVID-19. Похожая ситуация произошла и 5 ноября.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада до конца года должна принять решение относительно Конституционного суда, а также анонсировал возможные кадровые перестановки.