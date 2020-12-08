КСУ возобновил работу после почти месячного перерыва
На официальном сайте суда опубликовали повестку дня заседаний
Конституционный суд Украины возобновил проведение заседаний после почти месячного перерыва. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Повестка дня заседаний Конституционного суда Украины появилась на официальном веб-сайте суда. Согласно ей, 8 декабря планируется рассмотреть вопрос о толковании положения абзаца четвертого преамбулы Конституции относительно "достойного уровня жизни" украинцев и об открытии производства по делу о конституционности отдельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины.
Напомним, 9 ноября из-за отсутствия кворума КСУ отложил рассмотрение толкования нормы о земле. 10 ноября суд также не смог провести заседание из-за отсутствия кворума: не было необходимого количества судей. Через несколько дней заседание вновь не состоялось из-за отсутствия необходимого кворума, поскольку у нескольких судей диагностировали коронавирус COVID-19. Похожая ситуация произошла и 5 ноября.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада до конца года должна принять решение относительно Конституционного суда, а также анонсировал возможные кадровые перестановки.