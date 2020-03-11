КСУ признал неконституционными ряд положений судреформы Зеленского

Здание КСУ Фото из открытых источников

КСУ также закрыл производство в деле в части проверки на соответствие Конституции Украины

В среду, 11 марта, Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые положения судебной реформы Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Как отмечается, 11 марта было принято Решение № 4-р/2020 в деле по конституционному представлению Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений законов Украины, а именно:

"О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года № 1402–VIII;

"О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления" от 16 октября 2019 года № 193–IX;

"О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года № 1798–VIII".

Так, по результатам проверки было признано такими, что не отвечают Конституции Украины следующие положения: часть первая статьи 37, часть первую статьи 94, пункт 3 части третьей статьи 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года № 1402–VIII с изменениями, внесенными Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления" от 16 октября 2019 года № 193–IX.

Кроме этого, Суд признал также неконституционными пункты 4, 5, 6, 7, 9, 10 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона № 193–IX, часть третью статьи 24, статью 281, часть восьмую статьи 31, часть первую статьи 42, часть третью статьи 47, часть четвертую статьи 48 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года № 1798–VIII с изменениями, внесенными Законом № 193–IX.

Также решением суда было закрыто производство по делу в части проверки на соответствие Конституции Украины (конституционности) частей второй, четвертой статьи 24 Закона Украины “О Высшем совете правосудия” от 21 декабря 2016 года № 1798—VIII.

В то же время на основании части первой статьи 97 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины” КСУ установил в Решении порядок его исполнения и рекомендовал ВРУ безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением.