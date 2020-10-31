КСУ 3 ноября планирует рассмотреть дело о конституционности закона о языке

КСУ 3 ноября рассмотрит закон о государственном языке Фото из открытых источников

Начало разбирательства запланировано на 10 часов утра

Конституционный суд Украины во вторник, 3 ноября, планирует в закрытом режиме рассмотреть дело о конституционности закона о языке. Об этом говорится в повестке дня заседаний КСУ.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в повестке дня.

По предварительной информации, начало разбирательства запланировано на 10 часов утра.

Напомним, 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", кроме положений, которые вступают в силу в более поздний срок.

После этого нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" назвали языковые законы дискриминационными и обжаловали их в Конституционном суде. Кроме этого, фракция подала в Верховную Раду соответствующие законопроекты.

В мае 2020 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке необходимо пересмотреть. А в июле Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение дела о конституционности закона о языке. После чего КСУ закрыл открытую часть рассмотрения закона о языке и перешел к закрытой части.