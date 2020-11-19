KSE прогнозирует до 33 тысяч жертв коронавируса в Украине до конца года

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Кроме того, в KSE прогнозируют критическую нагрузку на больницы в декабре

К концу 2020 года жертвами коронавируса могут стать около 33 тысяч украинцев. Это с учетом соблюдения введенного правительством карантина выходного дня. Об этом речь идет в прогнозе Киевской школы экономики (KSE).

Согласно моделированию, количество умерших от коронавируса в Украине до конца года может составлять от 17 до 33 тысяч. KSE рассмотрели три сценария развития ситуации:

зеленый сценарий ( самый оптимистичный) - 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины;

желтый сценарий - 26 тысяч смертей при условии, что карантин выходного дня сработает;

черный сценарий-33 тысячи смертей, если существующий карантин не сработает.

Кроме того, в KSE прогнозируют критическую нагрузку на больницы в декабре.

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Напомним, по состоянию на утро 19 ноября в Украине 583 510 человек заболели коронавирус COVID-19, за минувшие сутки был зарегистрирован антирекорд - 13 357 новых случаев болезни.