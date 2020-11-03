КС Украины не вынес решения по закону о государственном языке

КСУ Фото из открытых источников

Вынесение решения перенесли на следующее заседание, однако даты не назвали

Большая палата Конституционного Суда Украины на заседании во вторник рассмотрела представление о конституционности закона о государственном языке, решение не вынесено. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу КС.

"Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено", - сообщили в пресс-службе, добавив, что дата следующего слушания пока не известна.

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Напомним, 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", кроме положений, которые вступают в силу в более поздний срок.

После этого нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" назвали языковые законы дискриминационными и обжаловали их в Конституционном суде. Кроме этого, фракция подала в Верховную Раду соответствующие законопроекты.

В мае 2020 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке необходимо пересмотреть. А в июле Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение дела о конституционности закона о языке. После чего КСУ закрыл открытую часть рассмотрения закона о языке и перешел к закрытой части.