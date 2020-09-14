Крысы, антисанитария, вонь: Жители села на Полтавщине страдают из-за бездействия губернатора Синегубова

Олег Синегубов ЛИГАБизнесИнформ

Жители села Макуховка на Полтавщине страдают от грязи и мусора. Местные жители жалуются: им не хватает мусороперерабатывающего завода, который полтавские чиновники обещали построить еще два года назад. Об этом говорится в сюжете "112 Украина".

Сейчас к поселку свозят весь мусор из Полтавского, Новосанжарского, Машевского, Карловского районов и из самой Полтавы также. Кроме этого, жители обеспокоены, что под горами мусора находится метан, который грозит экологической катастрофой для всей области.

Как сообщает издание "Полтавщина", глава ОГА Олег Синегубов встречался с жителями Щербановской ОТГ и пообещал решить вопрос переработки отходов. Однако до сих пор ситуация не улучшилась. Стоит отметить, что пищевые отходы, которые составляют до 40% всего мусора, являются пищей для насекомых, собак и крыс.

Экологи подчеркивают: в мусоре размножаются возбудители многих болезней, после чего со свалки они попадают в жилые помещения. Горы грязи и мусора являются питомником бактерий, которые могут вызвать ряд опасных болезней, в частности, холеру, брюшной тиф, дизентерию и туберкулезную палочку.