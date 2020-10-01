Крымский политзаключенный Приходько угрожает перерезать себе вены, если работники СИЗО не передадут ему лекарства

У мужчины больные почки, поэтому он должен принимать лекарства ежедневно

Олег Приходько

Крымский политзаключенный Олег Приходько заявил, что покончит с жизнью самоубийством, если работники СИЗО в течение недели не передадут ему лекарства. Об этом он сообщил во время заседания суда в российском Ростове-на-Дону, передает пресс-служба правозащитной организации "Крымская солидарность".

Отмечается, что политзаключенный обратился к судье с вопросом о доставке ему медикаментов, которые отправила ему в СИЗО дочь. "Я требую дать принадлежащие мне вещи! Все мои жалобы пойдут в европейский суд через моих адвокатов! Если в течение недели мне не дадут лекарства, я вены вскрою, обещаю!",- сказал Приходько.

Судья на требования Приходько ответил, что суд не имеет соответствующей компетенции.Как сообщают правозащитники, мужчина имеет больные почки, поэтому ему необходимо принимать лекарства ежедневно. При этом он неоднократно заявлял, что ему не передали посылку в изолятор.

Кроме того, политзаключенный пожаловался и на ухудшение условий содержания. Он сообщил, что его перевели в маленькую камеру и, по его словам, вместе со "стукачом". В то же время адвокаты подсудимого уверены, что таким образом на Приходько оказывается давление в связи с его неоднократными жалобами на отсутствие медикаментов. В итоге судья завершил заседание и назначил следующий процесс на 15 октября.

Напомним, в июне Южный окружной военный суд Российской Федерации приступил к рассмотрению дела украинского активиста Олега Приходько.

Российские спецслужащие подозревают его в подготовке теракта. По версии следствия, подозреваемый планировал взорвать административное здание, расположенное в небольшом городе на западе оккупированного полуострова – в Саках.