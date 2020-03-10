Крымские татары могут отказаться участвовать в обмене удерживаемыми, - Джемилев

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев

Ранее заявляли, что Украина включила в список будущего обмена удерживаемыми 86 крымских татар

Крымские татары могут отказаться участвовать в будущем обмене удерживаемыми лицами, если узнают, что их планируют обменять "на бандитов". Об этом заявил лидер крымскотатарского народа и депутат от "Европейской Солидарности" Мустафа Джемилев, сообщает "Громадское радио".

"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они за любую цену все-таки планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде всего тех, у кого наибольшие сроки, например, 17−18 лет и по состоянию здоровья", — отметил Джемилев.

При этом он добавил, что списки на обмен уже сформированы, однако Россия сейчас не ведет разговоров о нем.

"Но я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там достаточно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться", — отметил Джемилев.

По его словам, подобная ситуация была после освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. "Эрдоган нам говорил, что попросил Путина их освободить, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, то мы бы не освобождались". Поэтому здесь могут возникнуть такие не приятные для украинской власти вопрос, что если люди выйдут и скажут: "Зачем вы нас освободили?", - резюмировал Джемилев.

Новости по теме: Медведчук: Ни один удерживаемый из списка Киева на обмен не подтвержден ОРДЛО

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Украина включила в список будущего обмена удерживаемыми 86 крымских татар.