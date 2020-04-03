Крупный бизнес покупает аппараты ИВЛ и маски, а политики покупают себе машины. Вот и вся разница, – Тизенгаузен

Борис Тизенгаузен. Фото prefiksblog.co.ua

Во власти случайные люди, заброшенные туда катапультой

Большой бизнес, который сейчас остановился и заморозил целые сегменты, достает деньги, покупает аппараты ИВЛ и маски. А наши политики покупают себе машины. Вот и вся разница.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Эксперт отметил, что действия власти сегодня не добавляют ей баллов. По словам политтехнолога, сегодня вполне очевидно, что ситуацию с коронавирусом "взял в свои руки министр внутренних дел Арсен Аваков. Президент, по мнению эксперта, сегодня человек №2.

Кроме этого, Борис Тизенгаузен обратил внимание на бизнес, который сегодня в определенной степени выполняет функции власти.

"Мышления части людей во власти замкнутый исключительно на их собственной семь’й. Это не люди уровня государственного мышления. Все эти Коболєви, которые повписували себе премии и не отказываются от них. То есть крупный бизнес, который сейчас остановился, который заморозил целые сегменты, достает деньги, покупает аппараты ИВЛ, маски за свои деньги в Одессе, Харькове, Днепре. А наши политики покупают себе машины. Вот и вся разница ", – отметил Борис Тизенгаузен.

Вместе с тем эксперт добавил, что есть люди во власти "думающие люди", но большинство из них – совсем случайные, которых "социальная катапульта" туда забросила.

"И они вообще не понимают, что такое государственное мышление", – прокомментировал Борис Тизенгаузен.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин у связи с распространением в мире коронавируса.

Также сообщалось, что в условиях быстрого распространение коронавирусной инфекции на территории Украины Кабинет министров планирует ввести более жесткие требования к карантину.