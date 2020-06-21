Крупнейшая авиакомпания Турции возобновляет полеты в Украину

Turkish Airlines

Turkish Airlines возобновит полеты в Киев, Одессу и Львов

Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 1 июля возобновляет полеты Украину, которые были приостановлены в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Как отмечается, Turkish Airlines уже включила три украинских города – Киев, Одессу и Львов – в расписание полетов.

По предыдущей информации, планируется десять рейсов в неделю из Стамбула в Киев, семь - в Одессу пять во Львов. Рейсы в Харьков, Запорожье и Херсон пока не объявлены.

Кроме этого, авиакомпания расширяет свою международную сеть среднемагистральных и дальнемагистральных направлений в Соединенные Штаты Америки, Европу, Азию и Африку.

К слову, сейчас Турция позволяет въезд иностранцев в страну, однако на границе проводится медицинский контроль пассажиров с возможным тестированием на коронавирусную болезнь COVID-19.

Напомним, на этой неделе министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что граждане Украины с 1 июля могут путешествовать самолетами в Турции без обязательной самоизоляции и тестирования на коронавирус COVID-19.