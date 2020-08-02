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Крупнейшая авиакомпания Турции возобновила рейсы еще в один город Украины

Turkish Airlines

Полеты в Харьков будут осуществлять четыре раза в неделю

В воскресенье, 2 августа, турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines возобновил прямые регулярные рейсы в украинский Харьков. Об этом свидетельствуют данные на сайте международного аэропорта "Харьков". 

Так, сегодня аэропорт принял первый рейс рейс TK 1473 из Стамбула. После чего, в 9:50 и 15:10 самолеты Turkish Airlines отправились обратно в Турцию. 

Отмечается, что авиакомпания будет осуществлять полеты в Харьков четыре раза в неделю. В частности, вечерние рейсы будут проходить каждый понедельник и пятницу, а утренние – по средам и воскресеньям.

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Заметим, в марте авиакомпания приостановила пролеты из Харькова в Турцию из-за пандемии коронавируса COVID-19 в мире.

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Напомним, ранее Turkish Airlines возобновила полеты из Стамбула в еще в три украинских города с такой периодичностью: десять рейсов в неделю в Киев, семь – в Одессу и пять во Львов.

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