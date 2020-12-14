live
Новости » Общество Читати новину українською

Кризис и переформатирование власти: Футуролог спрогнозировал, каким будет 2021 год для украинцев

Shutterstock.com

После карантина будет оживление экономической активности, убежден Алексей Толкачев

В 2021 году в Украине будет мощный экономический, политический и институциональный кризис, не исключено переформатирование властной картины, а перед рядовыми украинцами, как всегда, встанет вопрос о том, чтобы выжить.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил футуролог Алексей Толкачев.

Футуролог спрогнозировал, каким будет 2021 год для украинцев и к чему им следует готовиться.

"Будет очень мощный экономический кризис, связанный с потрясениями для экономики, которые вызвала пандемия. Будет политический кризис, связанный с утратой доверия в обществе к власти, и будет, скорее всего, институциональный кризис из-за нетрудоспособности законодательства. Накоплено столько противоречий, что в дальнейшем развиваться Украине будет чрезвычайно сложно. Я не исключаю досрочные парламентские выборы, вообще переформатирование властной картины в Украине", – отметил Алексей Толкачев.

Футуролог добавил, что перед рядовыми украинцами, как всегда, будет стоять вопрос о том, чтобы выжить. Он отметил, что граждане в таком режиме находятся уже почти 30 лет, поэтому ничего нового для них не будет.

Новости по теме: Бюджетный кризис в Украине: Как выбраться из экономической пропасти?

"А после карантина я ожидаю, что будет оживление экономической активности. Людям надоест запугивание коронавирусом, и люди будут стремиться вновь открывать бизнес, действовать, чтобы улучшить свое состояние и свою жизнь. Люди хотят реализовываться и работать – это позитивно", – резюмировал Алексей Толкачев.

Напомним, Национальный банк Украины реализовал во время аукциона все памятные монеты "Год Быка" на общую сумму более 121 тыс. грн.

Читайте также: "Год Белого Быка: Как правильно встретить 2021 год, чтобы иметь гармонию и здоровье".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Хмельницкой области мужчина так не хотел в больницу, что угрожал медикам ружьем Гололед в столице: В травмпункте – огромные очереди травмированных горожан 60% медиков – пенсионного возраста: Ольга Богомолец предостерегла, что через 10-15 лет будет провал В Минздраве назвали категории граждан, которые первыми получат прививку от COVID-19
Loading...

программы канала ZIK

Шанс на вакцину. Принятие бюджета-2021. Влияние Супрун на медицину | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Вырубка лесов. Рассмотрение бюджета. Наши за границей. Прогнозы футуролога | Детали дня | 14.12.20
Загруженность больниц. Протесты шахтеров. Вывоз леса-кругляка | Ток-шоу
Торговля с РФ. Локдаун. Газ и тарифы. Зверобой идет в Раду | Ток-шоу
Маруся Зверобой - в Раду. Министры без портфелей. Второй пик безработицы | Ток-шоу