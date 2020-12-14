Кризис и переформатирование власти: Футуролог спрогнозировал, каким будет 2021 год для украинцев

После карантина будет оживление экономической активности, убежден Алексей Толкачев

В 2021 году в Украине будет мощный экономический, политический и институциональный кризис, не исключено переформатирование властной картины, а перед рядовыми украинцами, как всегда, встанет вопрос о том, чтобы выжить.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил футуролог Алексей Толкачев.

Футуролог спрогнозировал, каким будет 2021 год для украинцев и к чему им следует готовиться.

"Будет очень мощный экономический кризис, связанный с потрясениями для экономики, которые вызвала пандемия. Будет политический кризис, связанный с утратой доверия в обществе к власти, и будет, скорее всего, институциональный кризис из-за нетрудоспособности законодательства. Накоплено столько противоречий, что в дальнейшем развиваться Украине будет чрезвычайно сложно. Я не исключаю досрочные парламентские выборы, вообще переформатирование властной картины в Украине", – отметил Алексей Толкачев.

Футуролог добавил, что перед рядовыми украинцами, как всегда, будет стоять вопрос о том, чтобы выжить. Он отметил, что граждане в таком режиме находятся уже почти 30 лет, поэтому ничего нового для них не будет.

"А после карантина я ожидаю, что будет оживление экономической активности. Людям надоест запугивание коронавирусом, и люди будут стремиться вновь открывать бизнес, действовать, чтобы улучшить свое состояние и свою жизнь. Люди хотят реализовываться и работать – это позитивно", – резюмировал Алексей Толкачев.

Напомним, Национальный банк Украины реализовал во время аукциона все памятные монеты "Год Быка" на общую сумму более 121 тыс. грн.

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