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Криклий пояснил, повысит ли "Укрзализныця" тарифы после отмены карантина

Владислав Криклий

Министр считает, что не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тарифы устанавливались именно им

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отверг возможное повышение цен "Укрзализныцей" после завершения карантина.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, к этому вопросу все равно придется возвращаться в будущем, но сейчас таких планов нет.

"Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются", - отметил министр.

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Одновременно Криклий отметил, что не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тарифы устанавливались именно им.

"Это нам существенно упростило бы жизнь, чтобы это не имело какого-либо политического привкуса и подтекста", - добавил он.

Напомним, ранее Криклий рассказывал, что "Укрпочта" создала сервис для заказа продуктов первой необходимости.

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Также сообщалось, что Криклий заявил о скором увольнении исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчека.

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