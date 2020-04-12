Криклий: Обсервация входит в стоимость билета из-за рубежа

Министр инфраструктуры Владислав Криклий Фото из открытых источников

По словам министра, после прибытия граждан в Украину, этот процесс в дальнейшем контролируется на территории

Граждане Украины, которые возвращаются из-за границы при покупке билета оплачивают так же и обсервацию, которая является обязательной. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью Радио Свобода.

"Мы как раз сейчас последнюю неделю отрабатываем сценарий относительно того, как будет происходить обсервация. И мы говорим только о тот формат, что гражданин, заранее покупая билет, оплачивает так же и обсервацию, то есть она обязательна, более того, он подписывает эту обязательную обсервацию", - отметил Криклий.

По словам министра, граждане подписывают обязательство по соблюдению обсервации также во время регистрации в стране, с которой граждане вылетают. Впоследствии, после прибытия пассажиров в Украину, этот процесс в дальнейшем контролируется на территории.

"Понятно, что термоскрининг, проверки стандартные, пограничная служба, таможенники и в сопровождении полиции их уже довозят до мест обсервации. И на местах обсервации так же будут присутствовать полицейские, которые будут контролировать периметр, чтобы никто из тех, кто должен соблюдать обсервацию, не нарушал правил", - добавил министр.

Напомним, недавно министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий прокомментировал возможное повышение цен "Укрзализницей" после завершения карантина. По словам чиновника, не хватает закона относительно независимого регулятора в сфере транспорта, чтобы тарифы устанавливались именно им.