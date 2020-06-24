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Криклий напомнил, где проверяют маски в транспорте

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий Фото из открытых источников

Сейчас под усиленным надзором Киев, Одесса, Львов, Ровно и Николаев

Министр инфраструктуры Владислав Криклий напомнил, что в транспорте проверяют наличие масок на лицах пассажиров и осуществляют температурный скрининг. Об этом он сообщил в Telegram

"Укртрансбезпека совместно с Нацполицией продолжает осуществлять проверки соблюдения карантинных требований на транспорте в разных городах Украины. в настоящее время проверяются Киев, Одесса, Львов, Ровно и Николаев. В других городах также пройдут проверки”, - написал министр.

Он призвал пассажиров и перевозчиков соблюдать необходимых противоэпидемических правил: масочного режима, температурного скрининга постоянной дезинфекции".

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Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что проверки соблюдения противоэпидемических правил при перевозке пассажиров на городском транспорте будут осуществляться в усиленном режиме.

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