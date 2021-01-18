Крещение-2021: Безопасность на водоемах будет обеспечивать две тысячи спасателей

Возле водоемов по всей территории Украины завтра будут дежурить спасатели Фото из открытых источников

У мер водоемов будут дежурить водолазы и медики

Во время традиционного погружения в холодную воду на Крещение завтра, возле официальных мест для купания во всех регионах страны будут дежурить спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Как отмечается, в случае чего на помощь придут водолазы, медицинские работники и спасатели.

"Так, на водоемах страны установлено более 600 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. На водных объектах от ГСЧС будут дежурить почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц техники", - говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают украинцев во время погружения в ледяную воду не пренебрегать правилами безопасности.

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Ранее сообщалось, что в ЦОС дали советы, как не переохладиться и не простудиться на Крещение. Смельчакам, которые завтра будут нырять, советуют сделать зарядку перед заходом в воду, а затем как можно больше двигаться, чтобы обеспечить кровообращение в организме.