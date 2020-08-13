Кравчук заявил о невозможности проведения выборов в ОРДЛО

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Причиной этого стали обстрелы, которые продолжают происходить на неподконтрольных территориях

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей проводить нельзя из-за обстрелов. Об этом он сообщил во время интервью "Украинскому радио".

"Когда стреляют, то выборы проводить нельзя. И кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, но и так называемые "добровольцы", которые приехали и из Бразилии и из Киргизии", - отметил Кравчук.

По его словам, в составе незаконных вооруженных формирований находятся граждане разных стран, которые приехали на Донбасс с целью заработать.

"Чего они туда приехали? Заработать деньги. Они стреляют не защищая землю, а просто зарабатывая деньги, они – заробитчане-наемники. Какие там могут быть выборы. Когда там сидит вооруженный человек, который никому не подчинен? Кто может гарантировать, что он не использует оружие?" - подчеркнул глава делегации.

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По его словам, пятый президент Украины Петр Порошенко подписал условия, что сначала на Донбассе проходят выборы, после чего решается вопрос границ и безопасности.

"Мы сейчас ничего не можем поделать, потому что нам говорят - вот документ. Помню дискуссию с Парубием. Он говорит, вот Украина приняла соответствующие документы, но на мой вопрос, могут ли эти украинские документы отменить Минские договоренности – молчит. Тогда надо сказать, что мы выходим из Минских переговоров и действуем по своим Законам. Тогда как решать вопрос на Донбассе? Тогда Россия скажет – Украина вышла, и мы действуем так, как считаем нужным. Есть ли у нас силы реальные, военным способом освободить Донбасс от различных "волонтеров", "добровольцев", российского участия? - Молчат", - добавил Леонид Кравчук.

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии отмечали, что местные выборы в Донецкой и Луганской областях состоятся при условии, что военно-гражданские администрации предоставят новые выводы о безопасности в общинах.