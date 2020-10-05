Кравчук намерен создать "совет людей с Донбасса" для помощи ТКГ

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Члены совета могут нарабатывать предложения для Трехсторонней контактной группы

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук анонсировал создание "совета людей с Донбасса" для помощи ТКГ. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает РБК-Украина.

По словам Кравчука, нужно сформировать совет с участием выходцев из Донецкой и Луганской областей, которые будут нарабатывать предложения для Трехсторонней контактной группы.

Так, политик подчеркнул, что многие люди с Донбасса предлагают свою помощь в решении конфликта. В том числе поступают обращения от граждан, которые всю жизнь проработали в тех регионах.

"Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не взять одного члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе является консультационной площадкой, а принятые там решения не несут прямых политических обязательств для Украины.