Кравчук: Конфликт на востоке Украины реально закончить уже в начале 2021 года

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам политика, Украина использует все возможности, чтобы мир на Донбассе наконец наступил

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что конфликт на востоке Украины реально закончить уже в начале 2021 года. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам политика, Украина использует все возможности, чтобы мир на Донбассе наконец наступил.

"Я верю, что война закончится, но утверждать, что она закончится в тот срок, который вы назвали – у меня есть сомнения. И пожалуй, это самое главное-что в один день закончится война. Мы должны идти к миру - это самое главное. Украина идет к этому, используя все реальные, подчеркиваю, возможности. И несмотря на все есть у нас конкретные сдвиги в этом плане", - сказал Кравчук.

Напомним, недавно Леонид Кравчук заявил о невозможности выполнения пунктов Минских соглашений, которые утвердили в 2015 году. В связи с этим глава украинской делегации настаивает на изменении последовательности пунктов.