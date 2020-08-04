Кравчук допустил возможность имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"

"Формулу" планируют обсудить в делегации ТКГ

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Глава ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что он не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". Об этом первый президент Украины сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

Отмечается, что пока вопрос о внедрении "формулы" в делегации не поднимался, однако это возможно. "Пока я не готов вам сказать. Мы, скажем, с двух до шести часов работали, каждый мог высказать свое мнение, свою позицию, что хорошо делается, где мы не дорабатываем, как раз чтобы усилить нашу координацию, нашу работу, освещение нашей работы. Но про "формулу Штайнмайера" непосредственно разговора не было. Но я не исключаю, что она будет", – заявил Кравчук.

Кроме того, председатель ТКГ отметил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни украинские дипломаты, ни чиновники никогда не отказывались от "формулы Штайнмайера". Однако понимание и имплементация "формулы", по словам первого президента, - это другой вопрос. "Как это сделать - это уже надо думать, обсуждать, предлагать. А саму формулу надо принимать, потому что она одобрена и при всем том подписана в Трехсторонней контактной группе", - резюмировал Кравчук.

Напомним, сегодня, 4 августа, Леонид Кравчук предложил предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Кроме того, он убежден, что необходимо более активно информировать общественность о переговорном процессе в Минской контактной группе.