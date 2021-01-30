Кравченко: Закон Украины "О лекарственных средствах" содержит дискриминационную норму относительно российской вакцины "Спутник V"

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Закон Украины "О лекарственных средствах" содержит дискриминационную норму относительно российской вакцины "Спутник V". Такое мнение высказал председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор ГП "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко в Фейсбук.

Приводим текст сообщения дословно:

Очередное вранье Радуцкого, Степанова и других русофобов по поводу запрета на регистрацию вакцины "Спутник V" разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи!

Сегодня Верховный Совет Украины 280 голосами депутатов принял законодательные изменения к Закону Украины "Про лекарственные средства" которыми утвердил особенности государственной регистрации вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни COVID-19 под обязательства для экстренного медицинского использования.

Данный Закон Украины содержит дискриминационную норму относительно российской вакцины "Спутник V", регистрация вакцин для экстренного медицинского использования возможна в том случае если:

- такое лекарственное средство не было разработано в стране, признанной в установленном порядке государством-агрессором.

То есть, по процедуре экстренной регистрации вакцин можно зарегистрировать, что угодно (Китай, Индия), но только не вакцины, разработанные в Российской Федерации.

Напомню балбесам Радуцкому, Степанову и другим русофобам!

Харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V" на основании полной регистрационной процедуры, а не на основании положений экстренной регистрации!

К чему я это написал?

Максим Степанов прекратите врать украинскому народу!

Вам придётся зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" по полной регистрационной процедуре!