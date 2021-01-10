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Кравченко: В Украине при диагностике COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства

Фото из открытых источников

В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19, в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Об этом сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор ГП "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко на своей странице в Facebook.

"Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины "Спутник V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства!

В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19, в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства.

Таких российских компаний, как Вектор-Бест, ДНК-Технология, Амплисенс, Хема и др.

Российские ПЦР тест-системы используются, как в частной так и бюджетной сфере.

Даже ПЦР тест-системы харьковской компании Астравир производятся на основе российских компонентов", – написал он.

Кравченко подчеркнул, что согласно украинскому законодательству и вакцины, и диагностикумы являются медицинскими иммунобиологическими препаратами (иммунобиопрепаратами).

"Получаеться одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя!! К чему я это написал?

Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов – прекратите врать украинскому народу!!!", – добавил он.

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